Iran Musk | Attivazione di Starlink e libero accesso a internet La mossa clamorosa

Elon Musk fa nuovamente parlare di sé con una mossa audace: ha attivato Starlink in Iran, offrendo un accesso libero e senza censure a Internet. La sua decisione, annunciata con il messaggio "The beams are on", rappresenta una sfida diretta alla dura censura della Repubblica Islamica. Una scelta che potrebbe rivoluzionare la vita di milioni di iraniani, aprendo nuovi orizzonti di libertà digitale e informativa.

"The beams are on" ("I raggi sono accesi"): è questo il contenuto del breve post con cui Elon Musk ha annunciato su X "di aver attivato il servizio internet satellitare Starlink in Iran", nonostante la dura censura della repubblica islamica. La dichiarazione del tycoon è arrivata in risposta a un messaggio del commentatore di Fox News Mark Levin, che lo aveva incitato a fare qualcosa, affermando che "questa mossa cambierà la realtà dei cittadini iraniani e rappresenterà il colpo finale per il regime". Intanto, centinaia di terminali sono stati introdotti clandestinamente in Iran, ma l'accesso gratuito alla rete resta estremamente costoso ed è limitato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, Musk: "Attivazione di Starlink e libero accesso a internet". La mossa clamorosa

Il regime iraniano aveva bloccato internet ieri. Oggi, #ElonMusk ha aperto #Starlink sull'#iran Vai su X

