Iran minaccia Usa Gb e Francia | Pioggia di missili iraniani su Haifa | Israele risponde bombardando Teheran e lo Yemen

Il panorama internazionale si infiamma: tensioni tra Iran, USA, GB e Francia esplodono in una pioggia di missili su Haifa, mentre Israele risponde con attacchi a Teheran e Yemen. Putin si propone come mediatore, ma le azioni militari continuano a intensificarsi. La regione è in subbuglio, e il rischio di escalation globale resta alto: in questo scenario delicato, la pace sembra sempre più lontana.

Putin: "Siamo disponibili per una mediazione". Idf: "Eliminati nove scienziati nucleari iraniani. Netanyahu: "Colpiremo ogni obiettivo degli Ayatollah". Oman: "Cancellati i colloqui Usa-Iran sul nucleare".

L'Iran minaccia Gb e Francia. L'Idf dichiara Gaza fronte secondario della guerra; L’Iran attacca, Israele bombarda Teheran: un’altra notte di guerra. Cancellati i colloqui con gli Usa sul nucleare; Missili iraniani contro Israele. Colpiti 40 obiettivi a Teheran. Musk attiva Starlink in Iran - L'Iran ha attivato la propria difesa anti-aerea nella capitale Teheran e in sei province del Paese.

La guerra non si ferma, Iran minaccia basi Usa-Gb-Francia

Come scrive ansa.it: Durante la notte i caccia dell'Iaf hanno colpito i sistemi antiaerei diretti dell'Iran, "sgomberando" la via al volo libero dei jet con la stella di Davide mentre in serata hanno annunciato di aver ...