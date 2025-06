Iran minaccia Gb e Francia ' attacchiamo le vostre basi'

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l'Iran minaccia Gran Bretagna e Francia con un avvertimento tanto forte quanto diretto. In un contesto giĂ complesso, le parole di Teheran sembrano preannunciare possibili azioni di rappresaglia contro le basi militari occidentali, se queste sosterranno Israele in risposta agli attacchi iraniani. Una situazione che rischia di esplodere in un nuovo, inquietante capitolo di tensioni internazionali, con ricadute imprevedibili per la stabilitĂ regionale e globale.

L'Iran ha avvertito la Gran Bretagna e la Francia che attaccherĂ le loro basi militari in Medio Oriente "se contribuiranno a sventare i suoi attacchi contro Israele". Lo riferiscono i media iraniani citati da Reuters. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran minaccia Gb e Francia, 'attacchiamo le vostre basi'

