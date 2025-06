Iran | media annullato matrimonio figlio Netanyahu previsto per lunedì

In un clima di crescente tensione internazionale, il matrimonio di Avner Netanyahu, figlio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, previsto per lunedì, è stato improvvisamente annullato a causa del conflitto in Iran. Un evento che ha acceso polemiche e scatenato proteste contro la famiglia Netanyahu, mentre le tensioni tra Israele e Iran continuano a mettere in dubbio la stabilità della regione. La vicenda riflette come le crisi geopolitiche possano influenzare anche gli aspetti più personali delle figure di spicco, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi futuri.

Roma, 14 giu. (LaPresse) – Secondo quanto riportato dai media ebraici, il matrimonio di Avner Netanyahu, figlio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, previsto per lunedì, è stato annullato a causa del conflitto in corso con l’Iran. Le nozze del figlio del primo ministro israeliano hanno suscitato polemiche, scatenando l’ira dei manifestanti antigovernativi contro la famiglia Netanyahu per aver organizzato una festa mentre ostaggi israeliani sono ancora trattenuti a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: media, annullato matrimonio figlio Netanyahu previsto per lunedì

