Iran | media 63 feriti in Israele dopo attacco Teheran due in condizioni serie

L’ombra di un’escalation tra Iran e Israele si allunga, con un attacco missilistico che ha lasciato 63 feriti, tra cui due in condizioni critiche. La tensione tra le due nazioni si fa sempre più palpabile, alimentando preoccupazioni di un possibile conflitto più ampio. La comunità internazionale osserva attentamente, sperando in una de-escalation. La situazione rimane incerta, ma è fondamentale rimanere informati sugli sviluppi di questa delicata crisi.

Torino, 14 giu. (LaPresse) – E’ salito a 63 persone il bilancio dei feriti nell’attacco con missili balistici dell’Iran contro Israele. Lo riferisce l’emittente Channel 12, citando i servizi di soccorso. Una persona è in condizioni critiche, una in condizioni gravi, otto in condizioni lievi, mentre le altre hanno riportato ferite leggere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: media, 63 feriti in Israele dopo attacco Teheran, due in condizioni serie

In questa notizia si parla di: condizioni - iran - feriti - israele

I rischi dell’attacco alle basi nucleari in Iran: “L’uranio è radioattivo solo a certe condizioni” - L’ipotesi di un attacco alle basi nucleari in Iran solleva preoccupazioni non solo politiche, ma anche ambientali e di sicurezza.

Dopo l'attacco lanciato ieri da Israele sull’Iran, Teheran contrattacca con tre ondate di lanci di missili balistici su tutto il Paese. Colpiti almeno sette siti a Tel Aviv, con alcuni feriti. Vai su X

Dopo l'attacco lanciato ieri da Israele sull’Iran, Teheran contrattacca con tre ondate di lanci di missili balistici su tutto il Paese. Colpiti almeno sette siti a Tel Aviv, con alcuni feriti lievi. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che "l'Iran ha attrav Vai su Facebook

Dopo l'attacco di Israele ai siti nucleari irarniani, Teheran contrattacca con 150 missili - Aiea, la sezione chiave dell'impianto di Natanz è stata distrutta; Guerra Medio Oriente, attacchi Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. LIVE; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari.

Iran: Idf, finora 150 missili lanciati da Teheran e 15 persone ferite - Secondo le nuove stime delle Forze di Difesa Israeliane, l'Iran ha lanciato fino a ora circa 150 missili balistici contro Israele ... Scrive lapresse.it

Dall’Iran centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv: «Oltre 40 feriti, due gravi». Usa e Francia impegnati nella difesa di Israele – I video - Netanyahu avverte: «Altri attacchi in arrivo» L'articolo Dall’Iran centinaia di missili su Gerusalemme e Tel ... Lo riporta msn.com

L'Iran contrattacca: pioggia di missili su Israele, esplosioni a Tel Aviv, più di 40 feriti - Teheran ha risposto con centinaia di missili balistici ai raid israeliani contro i siti nucleari iraniani. Lo riporta msn.com