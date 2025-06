Iran l' ayatollah Khamenei nascosto e sotto choc | chi gli è rimasto

In un momento di tensione senza precedenti, l'Iran si trova sotto shock dopo un attacco che ha scosso la sua leadership più alta. La notizia che l'ayatollah Khamenei e altri funzionari chiave siano rimasti gravemente feriti ha lasciato il paese in uno stato di emergenza. Questa non è una semplice operazione militare, ma un colpo durissimo che potrebbe rivoluzionare gli equilibri regionali e internazionali. La crisi è appena iniziata.

Anche Ali Shamkhani, alto consigliere della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei ed ex segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, sarebbe rimasto gravemente ferito nell' attacco israeliano della scorsa notte. Un altro colpo mortale al regime di Teheran, che nel giro di poche ore ha dovuto affrontare il più tremendo attacco militare e simbolico nella storia della Repubblica islamica. "Questa non è una operazione, è una guerra ", hanno spiegato alti ufficiali dell' Idf. Ma la volontà è quella di colpire l'Iran fin dalla testa dello Stato. E il sospetto è che il prossimo obiettivo possa essere proprio Khamenei, mai così solo e indebolito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, l'ayatollah Khamenei "nascosto e sotto choc": chi gli è rimasto

