Iran ' lanciata una nuova ondata di missili su Israele'

Una nuova escalation di tensione scuote il Medio Oriente: l'Iran ha annunciato di aver lanciato una serie di missili contro Israele, con esplosioni udite a Tel Aviv e cittadini invitati ai rifugi. La regione vive momenti di forte incertezza mentre gli sviluppi si susseguono, evidenziando quanto possa essere fragile la stabilitĂ di quest'area complessa e strategica. Resta aggiornato per capire le possibili ripercussioni di questo nuovo conflitto.

L'Iran, attraverso la Tv di Stato, ha annunciato di aver lanciato una nuova ondata di missili contro Israele. "Una nuova ondata di attacchi missilistici iraniani sul regime sionista è iniziato da Teheran e Kermanshah", nell'ovest dell'Iran, ha detto la Tv. A Tel Aviv sono state avvertite forti esplosioni e i cittadini sono stati avvertiti di andare nei rifugi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, 'lanciata una nuova ondata di missili su Israele'

LIVE | Israele attacca l'Iran. Netanyahu: «Colpito programma nucleare di Teheran». Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». Via alla 2° ondata. L'Idf: «L'attacco durerà giorni»

Le sirene d'allarme suonano in Israele, l'Iran lancia una nuova ondata di missili; Dopo l'attacco di Israele ai siti nucleari irarniani, Teheran contrattacca con 150 missili - Il bilancio dei feriti in Israele sale a 63; Guerra Medio Oriente, attacchi Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme.

