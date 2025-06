Iran lancia Operation True Promise?3 | missili su Gerusalemme e Tel Aviv

L'Iran ha lanciato un massiccio attacco missilistico contro Gerusalemme e Tel Aviv, segnando una nuova escalation nel conflitto tra Iran e Israele. Nella notte tra il 13 e 14 giugno, sirene d'allarme hanno risuonato in tutte le principali città israeliane, mentre le tensioni si intensificano. L’Iran conferma: “L’attacco...”, lasciando presagire ulteriori sviluppi di un confronto già dirompente.

Il conflitto tra Iran e Israele si infiamma nuovamente. Nella notte tra il 13 e il 14 giugno, le sirene dell’allarme aereo hanno risuonato nelle principali cittĂ israeliane, da Tel Aviv a Gerusalemme, segnalando un massiccio attacco missilistico partito da Teheran. Si tratta di un’escalation che conferma il deterioramento della situazione nella regione dopo i raid israeliani sui siti militari e nucleari iraniani. L’Iran conferma: “L’attacco continuerà ”. Secondo quanto riportato dall’agenzia Fars, alte fonti militari iraniane hanno dichiarato che “questa azione non sarĂ limitata alla notte scorsa” e che “l’operazione continuerĂ in modo doloroso per gli aggressori”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

