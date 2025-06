Iran la strada è spianata Al via i raid aerei di Israele su Teheran

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo livello: a seguito di una decisiva riunione militare, i raid aerei israeliani si stanno preparando per colpire obiettivi strategici a Teheran. Con le postazioni antiaeree nel mirino, il rischio di escalation aumenta, segnando un capitolo cruciale nelle dinamiche di sicurezza nella regione. La situazione è ora in bilico tra diplomazia e conflitto armato, lasciando il mondo con l’attenzione rivolta a ogni possibile sviluppo.

Colpite le postazioni antiaeree pu√≤ scattare l'attacco via aria a Teheran.¬†Secondo i piani stabiliti gli aerei dell'Aeronautica Militare israeliana inizieranno a operare per colpire obiettivi nella capitale iraniana, ¬†scrive Ynet. La linea di Israele √® stata decisa al termine di una riunione dei vertici militari israeliani cui hanno partecipato il Capo di Stato Maggiore delle IDF, Eyal Zamir, e il comandante dell'Aeronautica Militare, Tomer Bar. ¬† "La strada verso l'Iran √® stata spianata", √® stata la valutazione dei vertici militari israeliani. Intanto¬†due vice comandanti dello stato maggiore delle forze militari iraniane con il grado di generale sono stati uccisi nei raid di Israele, rendono noto i media iraniani. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Iran, "la strada √® spianata". Al via i raid aerei di Israele su Teheran

In questa notizia si parla di: iran - strada - spianata - aerei

Guerra Medio Oriente, serie di attacchi incrociati nella notte tra Iran e Israele. LIVE; Israele-Iran, seconda notte di guerra | Tel Aviv colpisce il quartiere di Khamenei, uccisi 2 generali. Teheran bombarda le case: Pronti 2.000 missili; Nuovo attacco dell'Iran contro Israele, 3 morti e 80 feriti.

Iran, "la strada è spianata". Al via i raid aerei di Israele su Teheran - Colpite le postazioni antiaeree può scattare l'attacco via aria a Teheran. Come scrive iltempo.it

Medio Oriente Iran: «Utilizzeremo 2'000 missili contro Israele» - L'esercito iraniano ha affermato che utilizzerà 2000 missili nei suoi prossimi attacchi contro Israele, riportano i media locali, un numero 20 volte superiore rispetto ai missili lanciati finora. Come scrive bluewin.ch

Blocco voli e viaggi per la guerra Iran Israele: aerei civili a terra o lontani - Come ovvio, la serie crescente di episodi bellici nella zona dell’Iran che coinvolge Israele incide molto sui viaggi, sui voli aerei. Lo riporta missionline.it