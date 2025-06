Iran la mossa clamorosa di Elon Musk | Attivo il sevizio internet Starlink

Elon Musk sorprende ancora: attivando il servizio internet satellitare Starlink in Iran, sfida apertamente la censura della repubblica islamica. Questa decisione, annunciata su X, promette di rivoluzionare la vita dei cittadini iraniani, offrendo loro un accesso libero e globale alle informazioni. Un gesto coraggioso che potrebbe segnare un punto di svolta nel rapporto tra tecnologia e libertà di espressione. La domanda ora è: quale sarà l’effetto di questa mossa sulla scena internazionale?

Elon Musk  ha annunciato pubblicamente oggi, sabato 14 giugno, su X "di aver attivato il servizio internet satellitare Starlink in Iran ", nonostante la dura censura della repubblica islamica. La dichiarazione è arrivata in risposta a un messaggio del commentatore di Fox News Mark Levin, che lo aveva sollecitato ad agire, affermando che "questa mossa cambierĂ la realtĂ dei cittadini iraniani e rappresenterĂ il colpo finale per il regime". Intanto centinaia di terminali sono stati introdotti clandestinamente in Iran ma l'accesso gratuito a internet resta estremamente costoso ed è limitato, fanno notare i media internazionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, la mossa clamorosa di Elon Musk: "Attivo il sevizio internet Starlink"

In questa notizia si parla di: iran - mossa - internet - starlink

Israele prepara attacco all'Iran, Teheran: "Pronti a reagire" | La mossa di Trump: "Via il personale americano da tutto il medioriente" - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un possibile attacco contro l'Iran, mentre Teheran si dichiara pronto a reagire.

Iran, #Musk: "Attivazione di #Starlink e libero accesso a #internet". La mossa clamorosa #14giugno #iltempoquotidiano #Iran https://iltempo.it/esteri/2025/06/14/news/iran-elon-musk-attivazione-starlink-libero-accesso-internet-mossa-42984548/… Vai su X

Iran, la mossa clamorosa di Elon Musk: Attivo il sevizio internet Starlink; La mossa di Elon Musk: «Attivo Starlink in Iran». L'accesso a Internet per facilitare la caduta del regime?; Musk: «Starlink è acceso in Iran», ma l’accesso ai satelliti non è così semplice.

Iran, Musk: "Attivazione di Starlink e libero accesso a internet". La mossa clamorosa - "The beams are on" ("I raggi sono accesi"): è questo il contenuto del breve post con cui Elon Musk ha annunciato su X ... Scrive iltempo.it

Musk, attivo il servizio internet Starlink in Iran - Elon Musk ha annunciato pubblicamente oggi su X "di aver attivato il servizio internet satellitare Starlink in Iran", nonostante la dura censura della repubblica islamica. Secondo msn.com

Musk: «Starlink è acceso in Iran», ma l’accesso ai satelliti non è così semplice - Utenti Reddit già negli scorsi mesi segnalavano che il servizio satellitare, con terminali introdotti clandestinamente, fosse praticamente inutilizzabile ... ilsole24ore.com scrive