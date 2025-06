Iran issata bandiera rossa della vendetta su moschea Jamkaran drappo rosso simbolo dell’intenzione di versare sangue - VIDEO

L’Iran, con il suo drappo rosso sventolante sulla moschea Jamkaran, rinnova il simbolismo della vendetta e della determinazione a versare sangue. Non è un episodio isolato: già nel gennaio 2020, il drappo fu issato in risposta all’uccisione del generale Soleimani. Un gesto che alza la tensione con Israele, lasciando intendere che la Repubblica Islamica non intende arretrare di fronte alle sfide più dure.

Non è la prima volta che il drappo rosso viene esposto. A gennaio 2020 venne issato dopo l'uccisione del generale Qasem Soleimani in un attacco di droni americani La Repubblica Islamica dell'Iran alza il livello dello scontro con Israele e lo fa con un gesto altamente simbolico e carico di si.

