Iran | Israele morta donna gravemente ferita in attacco Teheran

Uno scontro che scuote la regione: un attacco missilistico iraniano a Gush Dan ha provocato la morte di una donna e il ferimento grave di un’altra. La tensione tra Iran e Israele si fa sempre più palpabile, segnando un capitolo drammatico nel conflitto in corso. Un evento che richiama l’attenzione internazionale e solleva interrogativi sul futuro di questa zone instabile. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda critica.

Torino, 14 giu. (LaPresse) – Una donna, rimasta gravemente ferita nell’impatto di un missile iraniano su un edificio residenziale a Gush Dan, sulla costa mediterranea di Israele, è morta. Lo hanno riferito fonti ospedaliere a Ynet. E’ la prima vittima confermata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Israele, morta donna gravemente ferita in attacco Teheran

