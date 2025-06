Iran-Israele la minaccia di Teheran all’Occidente

Una presa di posizione decisa che segna un cambio di rotta nella politica estera francese, aprendo nuove prospettive nel complesso scenario del Medio Oriente. Dopo mesi di tensioni e critiche, la Francia si schiera ora con Israele, rafforzando un alleanza che potrebbe influenzare gli equilibri regionali. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta strategica? La risposta risiede nelle prossime mosse di tutti i protagonisti coinvolti.

Dopo mesi di freddezza diplomatica e critiche aperte all'operato di Benjamin Netanyahu, la guerra tra Israele e Iran ha prodotto un inaspettato effetto collaterale: un riavvicinamento tra Parigi e Gerusalemme. Venerdì sera, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato in modo netto il sostegno della Francia a Israele, dichiarando che Parigi parteciperà alle "operazioni di protezione e difesa" a favore dello Stato ebraico. Una presa di posizione destinata a lasciare il segno nel panorama geopolitico mediorientale e nelle relazioni euro-israeliane. "Abbiamo i mezzi per farlo", ha affermato Macron nel corso di una conferenza stampa all'Eliseo, specificando però che "non ho intenzione di prendere parte ad alcuna operazione offensiva.

