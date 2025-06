Iran il contrattacco a Israele | cosa faranno gli Stati Uniti ora? Trump invia due cacciatorpedinieri e i jet in Medio Oriente

In un clima di crescente tensione, l’Iran si prepara a rispondere all’attacco israeliano, mentre gli Stati Uniti intensificano il loro intervento inviando cacciatorpedinieri e jet nel Medio Oriente. La partita si fa sempre più complessa, e il mondo osserva con attenzione: quali saranno le prossime mosse che potrebbero infiammare ulteriormente la regione?

Gli Stati Uniti stanno partecipando all'attacco israeliano in Iran per respingere il contrattacco di Teheran. Lo riferisce una fonte israeliana citata da Barak Ravid, corrispondente da Washington. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Iran, il contrattacco a Israele: cosa faranno gli Stati Uniti ora? Trump invia due cacciatorpedinieri e i jet in Medio Oriente

Israele, "operazione militare in Iran" e "contrattacco immediato" - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un’operazione militare in Iran, mentre negli Stati Uniti cresce l’ansia di un’escalation.

