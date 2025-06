Iran | Idf durante attacco colpiti circa 40 obiettivi nell’area di Teheran

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano con un'operazione audace delle IDF a Teheran, che ha coinvolto oltre 70 jet da combattimento e colpito circa 40 obiettivi strategici. Questa mossa mira a rafforzare la libertà di azione aerea sulla capitale iraniana e segnare un nuovo capitolo nel complesso scenario geopolitico della regione. Ma quali saranno le conseguenze di questa escalation militare?

Roma, 14 giu. (LaPresse) – Il portavoce delle Idf, il generale di brigata Effie Defrin, ha dichiarato che oltre 70 jet da combattimento dell’aeronautica militare israeliana hanno preso parte all’operazione notturna a Teheran per ottenere libertà di azione aerea sulla capitale iraniana. Nell’attacco sono stati presi di mira circa 40 obiettivi, tra cui sistemi di difesa aerea e risorse correlate. Durante l’operazione, i caccia e i droni dell’Areonautica israeliana (Iaf) hanno sorvolato Teheran per circa due ore e mezza, ha spiegato Defrin. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Idf, durante attacco colpiti circa 40 obiettivi nell’area di Teheran

In questa notizia si parla di: circa - teheran - durante - attacco

Sfilata Tematica del 25° Festival dell'Astice di Xuyi, Jiangsu Il 12 giugno 2025, a Xuyi, nella provincia del Jiangsu, si è tenuto il 25° Festival dell'Astice. Durante la sfilata tematica, circa 800 persone hanno formato vari gruppi, tra cui esibizioni in abiti Han, danza Vai su Facebook

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Palazzo di Vetro, Grossi (Aiea): Risponderemo a Israele in modo deciso e proporzionato (Video); Nuovi raid di Israele su Iran: difese aeree nel mirino. Teheran: pronti 2mila missili LIVE; Attacchi tra Iran e Israele, Idf: «Uccisi nove scienziati nucleari». Teheran: «Lanceremo 2mila missili».

Iran: Idf, durante attacco colpiti circa 40 obiettivi nell’area di Teheran - Il portavoce delle Idf, il generale di brigata Effie Defrin, ha dichiarato che oltre 70 jet da combattimento dell'aeronautica ... msn.com scrive

Attacco israeliano a Teheran: 60 morti tra cui 20 bambini. Uccisi nove scienziati nucleari iraniani - «Nove importanti scienziati ed esperti che stavano portando avanti il programma di armi nucleari del regime iraniano sono stati eliminati», ha dichiarato l’esercito in una nota, rilanciata dal Times o ... Come scrive msn.com

Nuovi attacchi israeliani sull'Iran. Teheran: "Pronti a colpire basi Usa in Medio Oriente" | La diretta - Ministro Katz: "Se proseguono raid contro i civili, Teheran brucerà" Se l'Iran non cesserà gli attacchi missilistici contro i civili in Israele, "Teheran brucerà", anticipa il ministro della D ... msn.com scrive