Iran | Guterres fermare escalation prevalgano pace e democrazia

In un momento di crescente tensione tra Iran e Israele, le parole di Guterres risuonano come un appello urgente alla pace. Bombardamenti e attacchi minacciano di scatenare un conflitto senza fine, mettendo a rischio la stabilità internazionale. È fondamentale che le parti coinvolte scelgano il dialogo e la diplomazia per evitare una spirale di escalation. La speranza è che prevalgano la ragione e la volontà di costruire un futuro di pace e sicurezza.

Torino, 14 giu. (LaPresse) – "Bombardamento israeliano sui siti nucleari iraniani. Attacchi missilistici iraniani a Tel Aviv. Basta con l'escalation. È ora di fermarla. Pace e diplomazia devono prevalere". Lo scrive su X il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

