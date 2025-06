Iran e Israele è guerra | la diretta Colpito il quartiere di Khamenei morti a Tel Aviv

Tensione alle stelle nella regione: la seconda notte di guerra tra Israele e Iran ha portato a devastanti attacchi e vittime, tra cui civili a Tel Aviv e danni a Teheran. La crisi si intensifica, mentre il mondo osserva con apprensione le mosse di Cina e altre potenze. In un contesto così fragile, l'orizzonte del conflitto si fa sempre più incerto e pericoloso. È fondamentale seguire gli sviluppi di questa escalation, che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici.

Seconda notte di guerra tra Israele e Iran. L'Idf colpisce duramente anche Teheran, con droni che attaccano la capitale e addirittura il quartiere in cui vive l'Ayatollah Khamenei. Quarta ondata di missili iraniani: ci sono morti a Tel Aviv, con il contrattacco che è riuscito a eludere sia pur solo parzialmente il sistema difensivo Iron Dome. Si muove intanto la Cina, che condanna "la violazione di sovranità e sicurezza dell'Iran", mentre Teheran minaccia gli Usa e i sostenitori politci di Israele sostenendo come il dialogo sul nucleare con la Casa Bianca sia al momento "inutile". Di seguito, la diretta:    Ore 8. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran e Israele, è guerra: la diretta. Colpito il quartiere di Khamenei, morti a Tel Aviv

