Iran e Israele combattono contemporanea

La tensione tra Iran e Israele si infiamma ancora una volta, con combattimenti reciproci che scuotono entrambe le nazioni. L'Iran ha annunciato di aver lanciato una nuova raffica di missili come rappresaglia per gli attacchi sul suo territorio, segnando l'inizio di un'ulteriore escalation nel conflitto. Mentre le IDF si impegnano a intercettare i razzi, il rischio di un’escalation regionale diventa sempre più concreto, alimentando l’incertezza nel Medio Oriente.

22.52 Combattimenti reciproci tra Israele e Iran. L'Iran ha annunciato che sta lanciando una nuova raffica di missili contro Israele come rappresaglia per gli attacchi sul suo territorio. "E' iniziata una nuova ondata dell'Operazione Honest Promise 3",ha detto la Tv di Stato, riferendosi al nome scelto per il primo attacco dell'Iran sul territorio israeliano lo scorso anno. Mentre le IDF sono impegnate ad intercettare i missili lanciati dall'Iran, caccia con la Stella di David colpiscono obiettivi militari a Teheran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

#IRAN E FESTIVAL DI #CANNES: LE DITTATURE NON SI SMENTISCONO MAI…! A sorpresa, il Festival di Cannes ha assegnato la prestigiosa Palma d'Oro al regista iraniano Jafar #Panahi, per il suo film A simple Accident. Il regista aveva lasciato l'#Iran, sta

Piegare l’Iran per spezzare definitivamente ‘l’Asse della resistenza’: così Israele vuole ridisegnare il Medio Oriente

ilfattoquotidiano.it scrive: Netanyahu punta al colpo finale contro la Repubblica Islamica dopo aver indebolito i suoi alleati Hamas, Hezbollah e l'asse sciita in Medio Oriente ...