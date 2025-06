Iran chi è già pronto per governare al posto di Khamenei

Dopo le prime notizie sulla possibile successione di Ebrahim Raisi, molti iraniani all’estero si sono schierati in difesa della libertà e dei diritti umani. Tra questi, Behnoud Khashe emerge come voce di speranza e resistenza, portando avanti il messaggio di un Iran libero e democratico. La loro mobilitazione testimonia che, anche lontano dalla terra natale, l’aspirazione a un cambiamento autentico rimane viva e forte.

In Italia vivono diverse migliaia di iraniani molti dei quali sono esuli, cioè riparati all’estero per evitare la barbara repressione del regime degli ayatollah. Tra questi c’è anche Behnoud Khashe, ora cittadino italiano a tutti gli effetti ma di origine iraniana, attivista politico vicino all’Associazione Italia-Iran per la Democrazia e la Libertà della Nazione Iraniana. Qual è stata la reazione degli iraniani all'estero dopo le prime operazioni militari israeliane in Iran? «La stragrande maggioranza degli iraniani desidera la caduta del regime. C’è una chiara distinzione: il conflitto è contro il regime, non contro il popolo che, fino alla rivoluzione del 1979, godeva di eccellenti rapporti con Israele». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, "chi è già pronto per governare al posto di Khamenei"

In questa notizia si parla di: iran - pronto - governare - posto

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Iran-Israele, Putin a Netanyahu: “Pronto a mediare con Teheran” Vai su Facebook

Iran, chi è già pronto per governare al posto di Khamenei; Guerra Israele-Iran, Pichetto Fratin: Nuovo intervento per il caro-bollette? Ci auguriamo che non ci sia escalation, ma il governo è pronto; Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen.