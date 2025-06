Iran | 60 i morti anche 20 bambini

Una tragedia scuote Teheran: un attacco israeliano ha causato la morte di 60 persone, tra cui 20 bambini, in un edificio residenziale. Le immagini delle operazioni di soccorso e i dettagli delle vittime evidenziano la drammatica portata di questa tragedia, che getta nuove ombre sul conflitto in Medio Oriente. Mentre le autorità iraniane piangono le vittime innocenti, il mondo osserva con apprensione gli sviluppi di questa crisi umanitaria.

14.23 60 persone, di cui 20 bimbi, sono morte in un attacco israeliano su un edificio residenziale a Teheran. Lo riporta la stampa statale iraniana. La Tv iraniana ha mostrato immagini di operai che rimuovevano i detriti di un edificio di 14 piani nel complesso residenziale Shahrak-e Shahid Chamran. Secondo un giornalista sul posto, tra le vittime ci sono 20 bambini, inclusi neonati di appena 6 mesi.10 corpi sotto le macerie Non specificato se le 60 vittime siano incluse nel bilancio dei 78 morti già dato dall'inviato iraniano all'Onu. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: bambini - morti - iran - iraniana

Due bambini morti di sete nel Mediterraneo - Due innocenti vite sono tragicamente scomparse nel Mediterraneo, vittime della sete e della fame. I loro corpi senza vita, appartenenti a due bambini ghanesi di soli due e quattro anni, raccontano una drammatica crisi umanitaria e pongono l'accento sulla necessità di interventi urgenti per prevenire tali tragedie nel futuro.

MEDIO ORIENTE | Sessanta persone, tra cui 20 bambini, sono morte in un attacco israeliano su un edificio residenziale a Teheran. Lo riporta la stampa statale iraniana, secondo quanto riferisce la Cnn. L'Idf dichiara Gaza fronte secondario della guerra. Iran m Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Sessanta persone, tra cui 20 bambini, sono morte in un attacco israeliano su un edificio residenziale a Teheran. Lo riporta la stampa statale iraniana, riferisce la Cnn. L'Idf dichiara Gaza fronte secondario della guerra. #ANSA Vai su X

Iran: in raid israeliano a Teheran 60 morti tra cui 20 bambini; Una notte di guerra. Teheran: siamo pronti a colpire basi Usa; Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen.

Iran, continuano i bombardamenti: decine di morti (anche bambini) in un raid israeliano su Teheran - Intanto le forze armate di Tel Aviv riferiscono di bombardamenti in corso per "colpire obiettivi" e "rimuovere le minacce in Iran" ... Lo riporta dire.it

Attacco israeliano a Teheran: 60 morti tra cui 20 bambini. Uccisi nove scienziati nucleari iraniani - «Nove importanti scienziati ed esperti che stavano portando avanti il programma di armi nucleari del regime iraniano sono stati eliminati», ha dichiarato l’esercito in una nota, rilanciata dal Times o ... Come scrive gazzettadelsud.it

Medio Oriente Iran: «in raid israeliano a Teheran 60 morti tra cui 20 bambini» - Sessanta persone, tra cui 20 bambini, sono morte in un attacco israeliano su un edificio residenziale a Teheran. Lo riporta bluewin.ch