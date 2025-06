Iran | 2 mila missili contro Israele

Il conflitto tra Iran e Israele si infiamma: l'esercito iraniano annuncia l'uso di 2.000 missili, un crescendo di tensione che rischia di coinvolgere anche basi statunitensi nella regione. La minaccia di una guerra su vasta scala si fa sempre più concreta, con conseguenze imprevedibili per la stabilità mediorientale. Resta aggiornato su questa escalation che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici in modo irreversibile.

10.30 E' guerra aperta tra l'Iran e Israele dopo l'attacco israeliano. L'esercito iraniano ha annunciato che utilizzerà 2 mila missili contri Israele nei suoi prossimi attacchi.Si tratta di un numero 20 volte superiore rispetto ai missili lanciati finora. "La guerra si estenderà nei prossimi giorni e includerà anche basi Usa nella Regione.Gli aggressori saranno l'obiettivo di una risposta iraniana decisa e su larga scala",scrive l'agenzia iraniana Fars, citando "alti comandanti". L'Iran ha chiuso lo spazio aereo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

