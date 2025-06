Io trumpiano e discriminato per le mie idee | Dennis Quaid spara a zero sul conformismo di Hollywood Meloni è stata meravigliosa

In un'epoca dominata dal conformismo e dal politically correct, Dennis Quaid si distingue come una voce coraggiosa, difendendo le sue idee e il suo sostegno a Donald Trump. La sua sincera dichiarazione al Taormina Film Festival rompe gli schemi della Hollywood woke, incarnando una vera e propria mosca bianca. Con una carriera ricca di successi e riconoscimenti, Quaid dimostra che essere autentici e fedeli ai propri valori rimane la sfida più grande e affascinante del panorama cinematografico.

Una mosca bianca nella Hollywood patria del woke e dell’anti-trumpismo. Si tratta di Dennis Quaid, che afferma e rivendica di essere un grande sostenitore di Donald Trump. E di essere stato emerginato per questo. L’ attore, classe 1954, ha parlato controcorrente al 71esimo Taormina Film Festival, dove ha ricevuto il premio alla carriera. Con «The Substance» ha avuto un grande successo, cn ben 5 nomination agli Oscar. Racconta di avere preso parte alle sue campagne elettorali e, a differenza di molti colleghi, pensa che il presidente degli Usa stia facendo bene nel suo Paese. Ha parole di elogio anche per Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Io trumpiano e discriminato per le mie idee”: Dennis Quaid spara a zero sul conformismo di Hollywood. “Meloni è stata meravigliosa”

