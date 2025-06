Inzaghi saluta il Pisa | Il mio cuore avrà un pezzetto nerazzurro

Inzaghi saluta il Pisa con il cuore colmo di orgoglio e gratitudine, lasciando un’impronta indelebile nella storia della squadra toscana. Dopo aver guidato il club alla storica promozione in Serie A, Pippo si congeda sui social con parole che trasmettono emozione e un pizzico di ironia, dimostrando ancora una volta la sua passione per il calcio e i tifosi. Pippo Inzaghi lascia il ...

Inzaghi, fratello di Simone, saluta il Pisa: le parole sui social dell’ex tecnico di Bologna e Milan. Pippo Inzaghi lascia Pisa da trionfatore, dopo aver condotto la squadra toscana alla storica promozione in Serie A. Un’impresa memorabile, culminata con l’abbraccio di un’intera città. L’addio è arrivato via social, con un post pubblicato su Instagram che racchiude emozione, gratitudine e un velo di ironia. Pippo Inzaghi lascia il Pisa dopo aver conquistato meritatamente la promozione dalla Serie B alla Serie A, Palermo lo aspetta per ripartire con un nuovo capitolo della sua carriera. Questa la lettera di saluti pubblicata sui social: «E con oggi si chiude un’annata straordinaria con il Pisa! Ho dato tutto me stesso per condurre i miei ragazzi dove questa piazza eccezionale meritava». 🔗 Leggi su Internews24.com