Inzaghi lascia il Pisa e saluta | Fatico a dirlo ma cuore nerazzurro!

Inzaghi dice addio al Pisa con un cuore diviso tra emozione e nostalgia. La sua straordinaria avventura toscana, culminata con la promozione storica in Serie A, ha lasciato il segno nel cuore di tifosi e città. Ora, un nuovo capitolo si apre a Palermo, ma il ricordo di questa impresa rimarrà indelebile. Fatico a dirlo, ma il cuore nerazzurro batte ancora forte…

Pippo Inzaghi lascia Pisa da trionfatore, dopo aver condotto la squadra toscana alla storica promozione in Serie A. Un'impresa memorabile, culminata con l'abbraccio di un'intera città. L'addio è arrivato via social, con un post pubblicato su Instagram che racchiude emozione, gratitudine e. un pizzico di ironia. L'ADDIO – Pippo Inzaghi lascia il Pisa dopo aver conquistato meritatamente la promozione dalla Serie B alla Serie A, Palermo lo aspetta per ripartire con un nuovo capitolo della sua vita. Questa la lettera di saluti pubblicata sui social: «E con oggi si chiude un'annata straordinaria con il Pisa! Ho dato tutto me stesso per condurre i miei ragazzi dove questa piazza eccezionale meritava».

