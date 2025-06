Investe e uccide un ciclista nel Milanese e scappa poi va in caserma insieme al papà per costituirsi | cosa è successo

Un tragico incidente nel Milanese scuote la comunità: un ciclista di 56 anni perde la vita dopo essere stato investito da un'auto in fuga, che poi si presenta ai carabinieri insieme al padre. Un episodio che evidenzia il dramma delle strade italiane e la complessità delle indagini. Cosa si cela dietro questa fuga e come si concluderà questa vicenda? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa drammatica storia.

Un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta sul ponte sul Lambro, tra Milano e Pavia. Il giovane che era alla guida dell'auto è fuggito dopo l'impatto. Più tardi, però, accompagnato dal padre, si è presentato dai carabinieri per costituirsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

