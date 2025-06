Inter Women mercato | due possibili cessioni alla Juventus I dettagli

Il calcio femminile si infiamma con le ultime news di mercato: due potenziali cessioni dall’Inter Women alla Juventus potrebbero rivoluzionare il panorama. Le giocatrici nerazzurre, tra cui Michela Cambiaghi, sono al centro di trattative che promettono di scuotere il campionato italiano. Con l’interesse della Juventus forte e motivato, il futuro di queste talentuose calciatrici si decide tra le righe dei prossimi giorni, segnando un nuovo capitolo per entrambe le squadre.

Inter Women mercato: due possibili cessioni alla Juventus. Le giocatrici nerazzurre in uscita che potrebbero sbarcare a Torino. Il calciomercato femminile si accende con l’ Inter Women al centro di diverse operazioni cruciali. Stando a quanto appreso da InterNews24.com Michela Cambiaghi, attaccante dell’Inter e della Nazionale, sembra ormai destinata a lasciare Milano. È forte l’interesse e grande la stima da parte della Juventus Women, che la vede come un rinforzo per il proprio attacco ed ha già un accordo con la giocatrice. L’Inter, inizialmente orientata verso uno scambio con Amalie Vangsgaard, ha visto sfumare questa ipotesi a causa della scelta della danese di rimanere a Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com