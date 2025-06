Inter Under 23 anche la seconda squadra dei nerazzurri è realtà | Brescia Spal e Lucchese sono ufficialmente fuori dalla Serie C Tutti i dettagli

L'Inter Under 23 si afferma come una realtà consolidata nel panorama calcistico italiano, aprendo nuove sfide e opportunità per i giovani talenti nerazzurri. Con l'approvazione della Covisoc e la conferma della presenza della Juventus Next Gen, il futuro delle formazioni di seconda linea si fa sempre più interessante. Intanto, Spal, Lucchese e Brescia sono ufficialmente fuori dalla Serie C 2025-2026, segnando un importante punto di svolta nel campionato.

Inter Under 23, anche la seconda squadra nerazzurra è realtà: è arrivato il verdetto della Covisoc su Spal e non solo. Tutti i dettagli. Spal, Lucchese e Brescia sono ufficialmente fuori dalla Serie C 2025-2026. La Covisoc ha annunciato di aver accolto 56 delle 57 domande d'iscrizione ricevute per il prossimo campionato, fra queste c'è anche quella della Juventus Next Gen. L' Inter Under 23 è dunque realtà: la seconda squadra nerazzurra sarà una delle tre formazioni che andranno a sostituire le altre escluse. Le altre saranno Pro Patria e Caldiero Terme.

