Inter U23 in Serie C | la Covisoc emette il verdetto! Sbalzato il Milan

L’attesa è finita: la Covisoc ha sancito il debutto storico dell’Inter U23 in Serie C, un traguardo fondamentale che rafforza il progetto di crescita del settore giovanile nerazzurro. Questa decisione non solo rappresenta un successo per i giovani talenti interisti, ma anche un colpo duro per il Milan, relegato ai Dilettanti. La stagione promette emozioni e sfide all’altezza delle aspettative, aprendo un nuovo capitolo nel calcio italiano.

Il verdetto della Covisoc conferma le buone notizie per l'Inter U23: sarà debutto in Serie C per la seconda e nuova squadra nerazzurra. Il Milan futuro viene così sbalzato nei Dilettanti. IL VERDETTO – Quanto si era prospettato nelle ultime settimane in merito alle squadre partecipanti al prossimo campionato di Serie C trova adesso fondamento. E la notizia è tutta a favore dell'Inter U23, che si prepara alla sua prima e storica stagione da debuttante. Stando a quanto riporta SportMediaset, infatti, la Covisoc ha accettato 56 delle 57 domande presentate per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

L'Inter, come le altre società interessate (Milan Futuro, retrocesso in Serie D), attende il verdetto della Covisoc che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e potrebbe riguardare più di un club così da aprire le porte della Serie C ad altre formazioni

Il club romagnolo, fresco vincitore della Coppa Italia, avrebbe presentato la fideiussione ma non i certificati di avvenuto pagamento degli stipendi per dipendenti e tesserati. Il verdetto della Covisoc farà luce

