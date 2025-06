Inter U23 il DS del Vicenza | Per Vecchi giorni di riflessione ho contattato altri allenatori

L'Inter U23 si prepara a un nuovo capitolo, con Stefano Vecchi ancora in pole position per guidare la squadra. Nel frattempo, il DS del Vicenza Giorgio Zamuner ha chiarito la situazione, rivelando che i nerazzurri sono certi di partecipare alla Serie C grazie al ripescaggio, dopo l’esclusione della SPAL. Un passo importante che rafforza il progetto giovanile nerazzurro e apre nuove sfide sul campo.

Inter U23, Stefano Vecchi rimane in pole per la panchina nerazzurra. Nel frattempo il DS del Vicenza Giorgio Zamuner ha spiegato la situazione. Da oggi, l' Inter U23 è certa di partecipare al prossimo campionato di Serie C. Grazie all' esclusione della SPAL, che non ha presentato domanda di iscrizione, i nerazzurri verranno ripescati e diventeranno la quarta società italiana (dopo Juventus, Atalanta e Milan) ad avere una seconda squadra in terza serie. Tutto il resto rimane in dubbio, dal nome ufficiale della squadra fino allo staff tecnico, in Viale della Liberazione c'è ancora moltissimo lavoro da fare.

