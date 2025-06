Inter U23 è ufficiale | ripescaggio in Serie C respinta la domanda della Spal

L’Inter U23 si prepara a fare il suo debutto ufficiale nel calcio professionistico, entrando in Serie C per la stagione 2025/2026 grazie al ripescaggio. Questa novità segna un passo importante per il club e per il panorama calcistico italiano, rendendo i nerazzurri la quarta “seconda squadra” ad approdare nel professionismo nel nostro paese. Sarà un’occasione da non perdere per scoprire nuovi talenti e rilanciare la passione per il calcio di formazione.

L’Inter U23 entrerà a far parte del calcio professionistico a partire dall’imminente stagione- Sarà la quarta “seconda squadra” in Italia Era nell’aria, ma mancava l’ufficialità che ora è arrivata: l’ Inter Under 23, la seconda squadra dei nerazzurri, parteciperà al campionato di Serie C 20252026 grazie al ripescaggio. Il Covisoc ha accettato 56 domande di partecipazione su 57, respingendo solamente quella della Spal. Così facendo il Milan Futuro retrocederà in Serie D Il club di Ferrara non ha presentato la documentazione adeguata dunque la richiesta degli spallini è stata rispedita al mittente. 🔗 Leggi su Sportface.it

Inter pronta a lanciare la seconda squadra in Serie C: il Milan retrocede e spera nel ripescaggio - L'Inter si prepara a lanciare la sua seconda squadra in Serie C, aprendo una nuova strada di sviluppo.

?#MilanFuturo, la #SerieD è sempre più certa Quasi completato il puzzle di Serie C, entra l’Inter Under23, esce la Spal che ha fatto retrocedere i rossoneri tra i dilettanti. Unica certezza è il ripescaggio, quasi sicuro, ma bisogna aspettare… Vai su X

L’Inter U23 ha ottime probabilità di ottenere il ripescaggio in serie C e quindi iniziare il suo progetto dai professionisti. Assai minori invece le chance di restare in Lega Pro del Milan Futuro: questa la situazione a poche ore dalla scadenza del termine per la pre Vai su Facebook

Serie C: Pro Patria, Inter U23 e Milan Futuro in attesa di riammissioni e ripescaggi; Serie C, come funzionano i ripescaggi e chi ha la precedenza; La Spal non si iscrive alla prossima C. Entrerà l'under 23 dell'Inter. E Milan Futuro....

Serie C, in attesa del play-out di B: ecco le 60 partecipanti! In tre le assenti: l’Inter la ripescata, due squadre riammesse - In tre le assenti: l’Inter la ripescata, due squadre riammesse La Serie C inizia a prendere forma con l’ufficialità dei club che hanno co ... calcionews24.com scrive

