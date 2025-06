Inter Taremi salta il Mondiale per Club | resta bloccato in Iran

L'Inter dovrà affrontare il Mondiale per Club senza Mehdi Taremi, che resta bloccato in Iran a causa di circostanze impreviste. La sua assenza rappresenta un colpo duro per i nerazzurri, pronti a scendere in campo negli Stati Uniti con una rosa ridisegnata e determinata a lasciare il segno. La sfida è ormai alle porte: come reagirà l’Inter senza il suo attaccante simbolo?

Taremi bloccato a Teheran a causa della guerra tra Iran e Israele. L'attaccante dell'Inter avrebbe dovuto raggiungere oggi, sabato 14 giugno, i compagni negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club

L'Inter senza Taremi, bloccato in Iran dalla guerra - L'attaccante nerazzurro Mehdi Taremi non ha potuto lasciare l'Iran per raggiungere la squadra in ritiro in California a causa della guerra in corso tra Israele e Teheran. Scrive ansa.it

Inter, la guerra con Israele blocca Taremi in Iran. Spazio aereo chiuso, niente volo per Los Angeles - L'attaccante avrebbe dovuto raggiungere i compagni in California decollando da Teheran.