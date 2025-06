Inter Taremi salta il mondiale? L’attaccante bloccato in Iran ecco la situazione

L'Italia si prepara ad assistere a una fase cruciale della stagione calcistica, ma il cuore degli appassionati è rivolto a Mehdi Taremi, l’attaccante dell’Inter bloccato in Iran a causa dei recenti bombardamenti. La sua assenza potrebbe pesare sulla nazionale iraniana ai Mondiali, e la situazione rimane complessa e in evoluzione. Riuscirà Taremi a superare questa crisi e a tornare in campo? Il futuro è ancora incerto, ma le speranze sono vive.

Inter, Taremi a rischio di saltare il mondiale: l'attaccante iraniano è bloccato nel suo paese dopo i bombardamenti degli ultimi giorni, la situazione L'Inter è in forte apprensione per la situazione di Mehdi Taremi. A causa della grave crisi e dei bombardamenti in corso in Iran, l'attaccante nerazzurro è rimasto bloccato all'interno dei confini nazionali,

