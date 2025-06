Inter Taremi rimane bloccato in Iran | non parteciperà al Mondiale per Club

L’incertezza e l’ansia sembrano aver preso il sopravvento per Inter Taremi, rimasto bloccato in Iran e impossibilitato a partecipare al mondiale per club negli Stati Uniti. La squadra e la società avevano tenuto il fiato sospeso, sperando in un esito favorevole, ma ora arriva la conferma: l’attaccante non potrà unirsi al gruppo. La delusione è palpabile, ma il calcio sa sorprendere anche nelle sfide più dure.

Gruppo squadra e società erano in apprensione per la situazione riguardante Mehdi, ed è arrivata la conferma: l'attaccante non arriverà in Usa.

Taremi bloccato in Iran per la guerra. Spazio aereo chiuso, il giocatore non può partire per gli Usa #ANSA Vai su Facebook

