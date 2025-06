Inter Taremi non parte per il Mondiale | è bloccato in Iran

L’assenza di Mehdi Taremi dal Mondiale per Club dell’Inter in America è un colpo inatteso. Bloccato in Iran a causa del conflitto tra Israele e Iran, l’attaccante nerazzurro non potrà unirsi alla squadra di Chivu negli Stati Uniti. Una situazione che dimostra come gli eventi geopolitici possano influenzare anche il calcio, mettendo a dura prova i sogni e le strategie delle grandi squadre. La partita è ancora aperta: cosa riserverà il futuro?

Annullato il volo da Teheran dell’attaccante nerazzurro a causa del conflitto tra Iran e Israele: per il momento l’ex Porto non può aggregarsi al gruppo di Chivu negli Stati Uniti Il conflitto tra Israele e Iran ha dei risvolti anche sul calcio e nel caso specifico anche sull’ Inter, che dalla prossima settimana sarà impegnata negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Mehdi Taremi (LaPresse) – Calciomercato.it Mehdi Taremi è rimasto infatti bloccato in patria e non è riuscito per il momento a partire per Los Angeles per aggregarsi al gruppo di Chivu dopo la parentesi con la propria nazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Taremi non parte per il Mondiale: è bloccato in Iran

