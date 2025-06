Inter Taremi bloccato in Iran dalla guerra | non può partire per il Mondiale per club

L'emergenza diplomatica tra Iran e Israele ha appena colpito anche il mondo del calcio: Mehdi Taremi, stella dell'Inter, è rimasto bloccato a Teheran, impedendogli di raggiungere gli Stati Uniti e partecipare al prestigioso Mondiale per club. Una situazione che mette in discussione non solo le sue speranze personali, ma anche le ambizioni della squadra nerazzurra nel torneo internazionale. Cosa succederà ora?

Milano, 14 giugno 2025 – Il conflitto tra Israele e Iran sta avendo delle ripercussioni anche sull'Inter. Mehdi Taremi, attaccante nerazzurro atteso negli Stati Uniti dove dovrebbe disputare il Mondiale per club assieme ai compagni, non è infatti riuscito a imbarcarsi sul volo che da Teheran avrebbe dovuto portarlo in California. Martedì scorso ha giocato e vinto con la nazionale, segnando il secondo gol nel 3-0 rifilato alla Corea del Nord a Mashhad. Successivamente avrebbe dovuto spostarsi negli Usa e conoscere il nuovo allenatore, Cristian Chivu, ma l'evoluzione del conflitto ha provocato la chiusura dello spazio aereo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, Taremi bloccato in Iran dalla guerra: non può partire per il Mondiale per club

