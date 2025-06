Inter Taremi bloccato in Iran dalla guerra | non parteciperà al Mondiale per club

L’atteso ritorno di Mehdi Taremi in campo con l’Inter e al Mondiale per club si scontra con le conseguenze della guerra tra Iran e Israele. Il suo blocco a Teheran impedisce all’attaccante di raggiungere gli Stati Uniti, lasciando il club nerazzurro senza una pedina importante in un momento cruciale. Questa situazione sottolinea come i conflitti globali possano influenzare anche il calcio, creando sfide impreviste che vanno oltre il rettangolo di gioco.

Milano, 14 giugno 2025 – Il conflitto tra Israele e Iran sta avendo delle ripercussioni anche sull'Inter. Mehdi Taremi, attaccante nerazzurro atteso negli Stati Uniti dove avrebbe dovuto disputare il Mondiale per club assieme ai compagni, non è infatti riuscito a imbarcarsi sul volo che da Teheran avrebbe dovuto portarlo in California. Martedì scorso ha giocato e vinto con la nazionale, segnando il secondo gol nel 3-0 rifilato alla Corea del Nord a Mashhad. Successivamente avrebbe dovuto spostarsi negli Usa e conoscere il nuovo allenatore, Cristian Chivu, ma l'evoluzione del conflitto ha provocato la chiusura dello spazio aereo e al momento è escluso che l’attaccante possa raggiungere la comitiva anche per quel che riguarda il resto della competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, Taremi bloccato in Iran dalla guerra: non parteciperà al Mondiale per club

