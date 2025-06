Inter Taremi a rischio per il Mondiale per Club | sarebbe bloccato in Iran

L’azzurro Mehdi Taremi rischia di perdere un’occasione storica: il Mondiale per Club 2025. Bloccato a Teheran a causa delle tensioni tra Iran e Israele, l’attaccante dell’Inter potrebbe non riuscire a raggiungere i suoi compagni negli Stati Uniti, dove la nuova squadra di Cristian Chivu si prepara a brillare in un torneo ricco di sfide e aspettative. La sua presenza sarà fondamentale: il calcio supera anche le frontiere più dure.

(Adnkronos) – Mehdi Taremi bloccato a Teheran a causa della guerra tra Iran e Israele. L'attaccante dell'Inter avrebbe dovuto raggiungere oggi, sabato 14 giugno, i compagni negli Stati Uniti, dove la squadra del neo allenatore Cristian Chivu, che ha sostituito Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita, giocherà il nuovissimo, e ricchissimo, Mondiale per Club 2025. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: inter - taremi - mondiale - club

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta conquistando sempre più spazio all'Inter grazie a prestazioni brillanti in Serie A e Champions League.

FcInter1908 - Mondiale per Club, il reparto offensivo dell'Inter: Lautaro, Thuram, Taremi, Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Valentin Carboni. Da valutare i tempi di recupero di Pio Esposito, che si sta allenando a parte dopo il problema al ginocchio Vai su Facebook

Mehdi #Taremi, reduce da una stagione non all'altezza delle sue aspettative, sarà con la squadra al Mondiale per Club. Il suo futuro è incerto, con l'#Inter che non si preclude la possibilità di una cessione in estate. @CorSport Vai su X

Taremi non può lasciare l'Iran per la guerra con Israele: l'Inter lo aspettava al Mondiale per Club; Taremi e la guerra Iran-Israele, attaccante Inter bloccato a Teheran; Guerra Israele-Iran, Taremi è bloccato in patria: l'attaccante dell'Inter si trova a Teheran.

Inter, Taremi a rischio per il Mondiale per Club: sarebbe bloccato in Iran - L'attaccante dell'Inter avrebbe dovuto raggiungere oggi, sabato 14 giugno, i compagni negli Stati Uniti, dove la ... msn.com scrive

Inter, Taremi non parte per il Mondiale: è bloccato in Iran - Mehdi Taremi bloccato in Iran a causa del conflitto con Israele: l'attaccante dell'Inter non può raggiungere al momento il gruppo di Chivu ... Scrive calciomercato.it

Taremi non può lasciare l’Iran per la guerra con Israele: l’Inter lo aspettava al Mondiale per Club - Taremi non può raggiungere l'Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club dopo lo scoppio della guerra tra Iran e Israele ... fanpage.it scrive