Inter rimborso bond e rifinanziamento | si fa largo l’ipotesi che… La strategia di Oaktree è chiara

Tra rimborsi bond e rifinanziamenti, si fa largo l’ipotesi che la strategia di Oaktree sia ormai chiara: l’Inter mira a rafforzarsi finanziariamente con un’operazione cruciale. La società nerazzurra ha annunciato l’intenzione di rimborsare anticipatamente un bond da 415 milioni di euro, previsto per il 2027, un passo importante che potrebbe cambiare le sorti del club. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione?

Inter tra rimborso bond e rifinanziamento: si fa largo l'ipotesi che. La strategia di Oaktree per ridurre l'indebitamento è chiara. L' Inter ha annunciato una mossa finanziaria significativa, dichiarando l' i ntenzione di rimborsare anticipatamente il bond da 415 milioni di euro, la cui scadenza era fissata per il 2027. Questo rimborso, atteso entro le prossime due settimane, è subordinato alla disponibilità di nuovi fondi derivanti da un'operazione di rifinanziamento. Nello specifico, il club di Oaktree si appresta a versare 412 milioni di euro, una cifra che include il 101,6875% dell'ammontare originale dell'obbligazione (già ridotto di 15 milioni grazie a precedenti riacquisti di porzioni) e gli interessi maturati ma non ancora liquidati.

