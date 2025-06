Inter | rifinanziamento del bond da 400 milioni e sfide al Mondiale per club

L'Inter si prepara a una fase cruciale di ristrutturazione, tra rifinanziamenti strategici e sfide in vista del Mondiale per club. I primi acquisti, come Sucic e Luis Henrique, segnano il passo di un progetto volto a ringiovanire la rosa, mentre Marotta e Ausilio pianificano con cura i prossimi colpi di mercato. Con la finestra estiva ormai chiusa, l’attenzione si sposta verso le mosse future che potranno fare la differenza.

di Mattia Todisco MILANO I primi annunci di mercato sono giĂ arrivati giorni fa. Sucic e Luis Henrique, nel solco di un’opera di ringiovanimento richiesta da Oaktree e messa in atto dal management dell’ Inter. Marotta e Ausilio stanno lavorando ai colpi che verranno, senza fretta dato che la finestra 1-10 giugno per rafforzare la squadra da presentare al Mondiale è ormai terminata. Un altro annuncio è arrivato ieri, esula dalla campagna acquisti-cessioni, ma ha un’importanza capitale per il futuro del club. Attraverso Inter Media and Communication, infatti, il fondo americano in capo al club ha comunicato di voler rifondere il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter: rifinanziamento del bond da 400 milioni e sfide al Mondiale per club

