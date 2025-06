Inter quasi al completo a Los Angeles si uniscono i Nazionali | Zielinski da monitorare

L’Inter di Chivu si mostra finalmente al completo a Los Angeles, un passo fondamentale per consolidare la squadra prima delle sfide cruciali. Con i nazionali, tra cui Lautaro Martinez, tornati in gruppo, l’attenzione ora si concentra su Zielinski e il suo problema fisico. La rosa quasi al completo apre nuove possibilità tattiche e strategiche, permettendo al tecnico romeno di pianificare al meglio il cammino verso gli obiettivi stagionali, rendendo il futuro nerazzurro ancora più promettente.

L’Inter di Chivu è finalmente al gran completo. Nella giornata di ieri, infatti, si sono aggregati al gruppo anche gli ultimi reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, compreso Lautaro Martinez. Da monitorare, invece, il problema fisico di Piotr Zielinski accusato in Nazionale. QUASI AL COMPLETO – Per Cristian Chivu si tratta di un momento importante: con la rosa al completo, il tecnico romeno può finalmente intensificare il lavoro tattico in vista della semifinale contro il Monterrey. Tra i più attesi, naturalmente, il capitano Lautaro Martinez, fresco di rientro dopo gli impegni con l’Argentina e pronto a guidare l’attacco nerazzurro nella rassegna internazionale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter (quasi) al completo a Los Angeles, si uniscono i Nazionali: Zielinski da monitorare

