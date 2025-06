Inter preoccupata per Taremi bloccato in Iran a causa della guerra

L’attesa si fa intensa: Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, è ancora bloccato in Iran a causa delle tensioni legate alla guerra, lasciando i tifosi in ansia per il suo arrivo in California. La squadra nerazzurra, pronta a scendere in campo contro Monterrey nel Mondiale per Club, conta sull’apporto del suo talento, sperando che le circostanze si risolvano al più presto e Taremi possa unirsi al gruppo per la grande sfida.

Mehdi Taremi non è ancora arrivato in California, dove l`Inter si trova in attesa dell`esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey nella. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

