Inter non solo Lautaro Martinez | a Los Angeles arrivano altri pilastri!

L'Inter non si ferma: dopo Lautaro Martinez, altri pilastri della squadra raggiungono Los Angeles, rafforzando il gruppo di Chivu in vista del Mondiale per Club. La rosa nerazzurra si sta componendo come un puzzle, con ogni elemento che contribuisce a delineare una formazione solida e competitiva. In un contesto di grandi sfide e ambizioni, il lavoro tra preparazione e strategie si intensifica, e il futuro promette spettacolo. Ecco dove siamo arrivati.

Dopo Lautaro Martinez altre colonne portanti dell’Inter raggiungono Los Angeles. Ecco a che punto è il gruppo di Chivu, in vista dell’imminente inizio del Mondiale per Club. NON SOLO IL CAPITANO – Il puzzle della nuova Inter prende sempre più forma in America. La squadra di Cristian Chivu, che si trova alle prese col quarto giorni di preparazione per il Mondiale per Club, sta pian piano accogliendo tutti i pezzi mancanti. Per via degli impegni con le Nazionali delle scorse settimane, infatti, molti giocatori hanno dovuto raggiungere gli USA con qualche giorno di ritardo. Finalmente, però, il nuovo allenatore ha potuto avere il piacere di lavorare anche insieme al capitano dell’Inter, che ha raggiunto i suoi compagni nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, non solo Lautaro Martinez: a Los Angeles arrivano altri pilastri!

