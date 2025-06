Inter l'estate delle incognite | l'addio di Inzaghi è più grave di quello di Conte Leoni e Bonny possono bastare a Chivu?

L’estate dell’Inter si presenta come un mosaico di incognite e cambiamenti, tra l’addio di Inzaghi e le sfide di una nuova stagione. Mentre il futuro sembra ancora avvolto nel mistero, la domanda che tutti ci poniamo è: riuscirà questa squadra a rinascere più forte di prima? La risposta potrebbe risiedere nelle scelte e nelle forze emergenti, come Leoni e Bonny, che potrebbero fare la differenza.

La strana estate dell`Inter. Potremmo ribattezzare così questa fase a cavallo tra la conclusione di una stagione - che è passata in pochi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - estate - incognite - addio

Clamoroso Inter, che colpaccio per l’estate: in attacco arriva l’ex Serie A - Clamoroso colpo di mercato in arrivo per l'Inter! La società nerazzurra potrebbe ingaggiare un attaccante a sorpresa, ex protagonista della Serie A.

Situazione in casa Inter, cosa sappiamo noi di Siamo Interisti 1908: • Marotta e Oaktree vogliono la permanenza di Simone Inzaghi, domani verrà proposto un contratto di 2 anni + 1 con un contratto di circa 7/8 milioni di euro. • L'Allenatore ora alza la voce e vu Vai su Facebook

Inter, l'estate delle incognite: l'addio di Inzaghi è più grave di quello di Conte. Leoni e Bonny possono bastare a Chivu?; Dopo Inzaghi, se ne va anche Marotta: esplode il caos all’Inter; Inter, non solo Inzaghi: via anche Marotta, ecco chi l’ha chiamato.

Acerbi Inter, la clausola per l’addio anticipato: il club riflette. Qualora dovesse arrivare quell’allenatore… - Le ultime I ragionamenti dei dirigenti del mercato Inter per la prossima estate dovranno ... Riporta informazione.it

Mazzata tremenda per Inzaghi, addio Inter: è saltato il crociato - Non è infatti da escludere che per la prossima estate la società inglese possa pensare di lanciare ... Secondo diregiovani.it

Inter: due big verso un inaspettato addio? - L'Inter è attesa da un'estate di fuoco che potrebbe prevedere grossissimi ... Riporta msn.com