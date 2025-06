Inter la guerra tra Iran e Israele blocca Taremi | gli aggiornamenti

La tensione tra Iran e Israele ha ripercussioni inattese anche nel mondo dello sport: Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter, si trova bloccato negli Stati Uniti a causa del conflitto. La guerra ha fermato i voli, impedendogli di riunirsi con i compagni, mentre la squadra di Chivu si prepara al debutto nel Mondiale per Club. Come evolverà questa difficile situazione? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

L’attaccante iraniano non ha ancora potuto raggiungere i suoi compagni negli Stati Uniti A causa dello scoppio della guerra tra Iran e Israele, e del conseguente blocco dei voli, Mehdi Taremi non ha potuto raggiungere i suoi compagni negli Stati Uniti. Inter, la guerra Iran-Israele blocca Taremi: gli aggiornamenti (LaPresse) – Calciomercato.it In USA la squadra di Chivu si sta preparando in vista del debutto nel Mondiale per Club: il primo avversario sarà il Monterrey, mercoledì prossimo alle ore 18 locali. Taremi è per ora bloccato in Iran, con l’ Inter che sta cercando delle soluzion i per consentire all’attaccante di ricongiungersi coi propri compagni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, la guerra tra Iran e Israele blocca Taremi: gli aggiornamenti

