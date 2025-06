Inter la guerra con Israele blocca Taremi in Iran Spazio aereo chiuso niente volo per Los Angeles

In un clima di tensione crescente tra Israele e Iran, le operazioni aeree si fermano: spazio aereo chiuso, voli sospesi e un attacco che ostacola anche il viaggio dell'attaccante destinato alla California. Tra bombe e incertezza, trovare una soluzione diventa una sfida, mentre il mondo assiste inquieto a questo scenario di crisi e scontro.

L'attaccante avrebbe dovuto raggiungere i compagni in California decollando da Teheran. Difficile trovare una soluzione visto che le bombe continuano a cadere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, la guerra con Israele blocca Taremi in Iran. Spazio aereo chiuso, niente volo per Los Angeles

