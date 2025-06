Inter il retroscena di Correa | Al Botafogo grazie a Luis Henrique

Scopri il retroscena sorprendente dietro l’arrivo di Joaquin Correa al Botafogo, svelato grazie all’intervento decisivo di Luiz Henrique. L’ex attaccante dell’Inter, ora nuovo volto del club brasiliano, ha lasciato i tifosi a bocca aperta con questa mossa inaspettata. Un passaggio cruciale che dimostra come le strategie e le relazioni nel calcio possano riscrivere destini e imprevedibilità. E tutto questo, solo iniziando ad esplorare la vicenda completa…

L`ormai ex attaccante dell`Inter Joaquin Correa è stato presentato come nuovo acquisto del Botafogo insieme ad un`altra vecchia conoscenza della. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - inter - correa - botafogo

Lichtsteiner: "Rifiutai l'Inter per amore della Juventus, so che presto tornerà a vincere. Finali di Champions? C'è da capire con chi abbiamo perso..." - Stephan Lichtsteiner, ex difensore di Juventus e Lazio, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

EHI @Inter , LIBERA IL RAGAZZO PER FAVORE. #LIBERAILRAGAZZO #LIBERACORREA Vai su X

Inter, ricavi da sponsor oltre quota 100 milioni Secondo quanto comunicato da Inter Media and Communication, i proventi da sponsorizzazioni per la stagione 2024/25 toccheranno i 102 milioni di euro, +24 milioni rispetto all’anno precedente. Main Spons Vai su Facebook

Correa saluta l’Inter e la Serie A: è fatta con il Botafogo, disputerà il Mondiale per Club; Ex Inter, presentazione da star per Correa: il Botafogo lo porta… a Hollywood!; UFFICIALE - Correa lascia l'Inter e va al Botafogo.

Inter, il retroscena di Correa: "Al Botafogo grazie a Luis Henrique" - L`ormai ex attaccante dell`Inter Joaquin Correa è stato presentato come nuovo acquisto del Botafogo insieme ad un`altra vecchia conoscenza della Serie A: l`ex Fiorentina. Si legge su calciomercato.com

Correa al Botafogo, è ufficiale: addio all'Inter, giocherà lo stesso il Mondiale per Club - Joaquin Correa, in scadenza a fine mese con l'Inter, vola in Brasile e firma col Botafogo: contratto fino alla fine del 2027. Lo riporta eurosport.it

Joaquin Correa lascia l’Inter: è del Botafogo - Attraverso un comunicato ufficiale il club brasiliano ha comunicato l'ingaggio dell'attaccante argentino che ha firmato fino al 2027 ... Lo riporta msn.com