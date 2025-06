Inter il calciatore iraniano Taremi bloccato a Teheran | non può andare negli Usa a causa della guerra

In un momento di grande fermento internazionale, l'Inter si trova a dover fronteggiare un imprevisto importante: il calciatore iraniano Mehdi Taremi, atteso in California, è rimasto bloccato a Teheran a causa della guerra scoppiata tra Iran e... La situazione solleva non solo interrogativi sul futuro del club, ma anche sulla stabilità dei protagonisti coinvolti. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa vicenda che sta scuotendo il mondo del calcio e non solo.

L’attaccante iraniano dell’Inter Mehdi Taremi non è riuscito a raggiungere i compagni negli Stati Uniti per il ritiro del club nerazzurro in California a causa della guerra scoppiata ieri 13 giugno. Il centravanti era atteso a Los Angeles, dove il club nerazzurro si sta preparando per la competizione internazionale, ma è rimasto bloccato a Teheran a causa della chiusura dello spazio aereo iraniano, seguita all’escalation del conflitto tra Iran e Israele. Taremi ieri si era regolarmente presentato all’aeroporto della capitale iraniana, pronto a imbarcarsi per gli Stati Uniti. Ma a causa della chiusura dello scalo civile e delle crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza, il volo è stato cancellato e il giocatore ha dovuto fare ritorno a casa. 🔗 Leggi su Open.online

