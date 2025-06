Inter giorno 4 a Los Angeles | si rivedono anche gli italiani! Pochi giorni di riposo

Inter si prepara verso il quarto giorno di lavoro a Los Angeles, con il ritorno di alcuni italiani tra lo staff e i giocatori, portando entusiasmo e determinazione. Dopo pochi giorni di riposo, la squadra di Cristian Chivu intensifica gli allenamenti in vista dell’esordio al Mondiale per Club. La sfida con il Monterrey, in programma il 18 giugno alle 3:00 italiane, si avvicina, alimentando l’attesa e la speranza di un cammino ricco di successi.

Quarto giorno di preparazione per l'Inter a Los Angeles, dove la squadra di Cristian Chivu sta intensificando il lavoro in vista dell'esordio al Mondiale per Club. Il debutto ufficiale è fissato per il 18 giugno alle ore 3:00 italiane, quando i nerazzurri affronteranno il Monterrey in semifinale, primo e delicato appuntamento dell'avventura americana. ANCHE GLI ITALIANI – L'Inter si prepara verso il quarto giorno di lavoro a Los Angeles, con il gruppo sempre più al completo a disposizione di mister Cristian Chivu, che nella giornata di ieri ha accolto gran parte dei nazionali compreso Lautaro Martinez.

