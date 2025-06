Inter focus sui rinforzi in difesa! Due nomi attirano l’attenzione – Sky

L’Inter, concentrata sulla preparazione del Mondiale per Club, ha già completato la rosa e annunciato i convocati. La priorità della dirigenza è ora il campo, con particolare attenzione ai rinforzi in difesa: due nomi stanno catturando l’interesse di Sky Sport. Mentre il mercato rimane stabile, la vera sfida è affrontare al meglio la prima partita, in programma il 18 giugno alle 3 italiane. La squadra è pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

L’Inter non si sta muovendo con urgenza sul mercato. I primi due acquisti sono stati fatti e la rosa per il Mondiale per Club è completa. Il focus della dirigenza per ora è chiaro per Sky Sport. STOP – In questo momento l’attenzione va solamente al campo: l’ Inter sta preparando la partita d’esordio del Mondiale per Club in programma il 18 giugno alle ore 3 italiane. La squadra è ormai al completo, Cristian Chivu ha annunciato i convocati e ci sono anche i due giocatori appena acquistati. Si tratta ovviamente di Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia e Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. La dirigenza è negli Stati Uniti, ma ha cominciato comunque a lavorare per il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, focus sui rinforzi in difesa! Due nomi attirano l’attenzione – Sky

In questa notizia si parla di: inter - focus - attenzione - rinforzi

Inter: rinforzi in arrivo dopo il Mondiale per club, focus su Bonny e Hojlund - L’Inter si prepara a rinforzare la rosa dopo il Mondiale per club, con focus su Bonny e Hojlund, i talenti del futuro.

Annunciato Chivu allenatore dell'Inter, rebus sul vice, il mercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community riservata,... Vai su Facebook

Il Bologna cerca rinforzi per l'attacco: suggestione ritorno di Arnautovic, Lucci propone Correa; Bologna alla ricerca di rinforzi: arnautovic e darmian in arrivo dall’inter per la prossima stagione; L’Inter accelera per Bonny: fiducia per la chiusura dell’affare! Ma non subito.

Inter: rinforzi in arrivo dopo il Mondiale per club, focus su Bonny e Hojlund - Mondiale per club con Bonny e Hojlund nel mirino, mentre Lautaro e Thuram restano. Secondo msn.com

Inter, colpo in difesa? L’esonero di un tecnico potrebbe facilitare un colpo - con particolare focus sulla corsia destra, che attualmente vede protagonisti Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Da msn.com

Calciomercato Inter, i rinforzi per gennaio (e per l’estate) del club nerazzurro - Dopo la delusione europea e la ‘retrocessione' in Europa League, l'Inter di Antonio Conte vuole chiudere al meglio il 2019 e presentarsi alla ripresa del campionato con una squadra rinforzata. Come scrive fanpage.it