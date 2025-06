Inter Conte | Difenderemo lo Scudetto conquistato

Antonio Conte, il tecnico che ha guidato il Napoli alla conquista dello scudetto, si prepara a una nuova sfida: difendere il titolo appena vinto. In un'intervista esclusiva a Sky Sport, Conte ha condiviso le sue strategie e la determinazione di continuare a competere ai massimi livelli. Con la sua esperienza e passione, il tecnico leccese è pronto a dimostrare che il Napoli non si ferma qui: il cammino verso nuovi successi è appena iniziato.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, intervistato da Sky Sport ha parlato dello scudetto appena vinto sulla panchina degli azzurri dopo la sfida sull’ Inter. ll tecnico leccese ci ha anche tenuto a precisare alcune cose sul suo futuro. COMPETERE PER VINCERE – “ Io ho firmato un contratto di tre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Conte: “Difenderemo lo Scudetto conquistato”

In questa notizia si parla di: conte - inter - difenderemo - scudetto

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Jamm UagliĂą 1Sassuolo-Napoli 2. Napoli-Cagliari 3. Fiorentina-Napoli 4. Napoli-Pisa 5. Milan-Napoli 6. Napoli-Genoa 7. Torino-Napoli 8. Napoli-Inter 9. Lecce-Napoli 10. Napoli-Como 11. Bologna-Napoli 12. Napoli-Atalanta 13. Roma-Napoli 14. Napoli-Juve Vai su Facebook

Conte: Difenderemo lo Scudetto! Siamo persone serie, ecco perché ho deciso di restare. ADL: Lo asseconderò in tutto. Poi l'annuncio di mercato di Manna | VIDEO CN24; SSCN - Conte: Difenderemo lo scudetto, Aurelio De Laurentiis: Asseconderò il mister in tutto, Manna: De Bruyne? Siamo vicini; Napoli, Juan Jesus: «Il Parma è forte, ma difenderemo il primo posto fino alla fine».

Buffa Talks con Conte, “L’uomo chiamato Scudetto”. Il tecnico rivela… - Conte sarà il protagonista della prossima puntata di "Federico Buffa Talks" su Sky Sport dal titolo "L'uomo chiamato Scudetto" ... Secondo msn.com

Conte: “Scudetto da difendere. Juve? Nessun accordo, rifiutato categoricamente. Ho detto…” - L'allenatore del Napoli è tornato sul titolo vinto e ha parlato delle voci che lo volevano in arrivo alla sua ex squadra In una lunga intervista rilasciata a Federico Buffa e Federico Ferri, direttore ... Segnala informazione.it

Napoli, parla Antonio Conte: «Juve? Mai trattato» - Protagonista del nuovo episodio di "Buffa Talk", il format in cui il più ... Come scrive ilmattino.it